Estados Unidos plantea ahora deportar a Esuatini al salvadoreño Ábrego García

El Gobierno de Estados Unidos ha propuesto deportar al país africano de Esuatini, la antigua Suazilandia, al salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en símbolo de la lucha contra la política migratoria de Donald Trump tras ser expulsado en un inicio y por error a El Salvador.

Las autoridades norteamericanas se han propuesto deportar a toda costa a Ábrego García por considerarlo un delincuente vinculado a las maras, al tráfico de personas y al abuso de niños. Permanece bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración (ICE) y en las últimas semanas ha recibido, entre otras ofertas, ser evacuado a Uganda.

Un nuevo mensaje del ICE plantea ahora que sea trasladado a Esuatini, después de que los abogados de Ábrego García hayan incluido a Uganda en una lista de 22 países --en su práctica totalidad de la región de América Latina y el Caribe-- donde podría ser sometido a "persecución o tortura", según informa Fox News.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tachado de "falsas" las acusaciones y ha advertido de que "la verdad" es más "simple" y "simplemente no quiere que le deporten". "Si piensas que (las acusaciones) son reales, eres tonto al creerte que todos esos países también cometen torturas", ha afirmado en su cuenta de la red social X, en alusión a una lista que incluye también a México, Argentina, Brasil y Chile, entre otros.