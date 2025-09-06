Agencias

El Levante UD monta a su fundador José Ballester Gozalvo una capilla ardiente 55 años después de morir exiliado

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Levante UD ha homenajeado este sábado con una capilla ardiente a José Ballester Gozalvo, fundador en 1909 del Levante FC, y a su esposa, Teresa Molins Gausach, fallecidos en el exilio en Francia y cuyos restos han vuelto a València 55 años después de su muerte.

El club 'granota' instaló por la mañana esa capilla ardiente en la Llotja VIP L'Alqueria y realizó un acto institucional abierto al público, en el que participaron autoridades junto a representantes del mundo cultural y deportivo, además de familiares y aficionados.

Al acto, que tuvo lugar en el Estadio Ciutat de València, asistieron la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, y el concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno.

Por su parte, no acudió al acto la periodista y consejera portavoz del Levante Unión Deportiva, Maribel Vilaplana, como tampoco lo hizo el presidente del club, Pablo Sánchez. También asistieron la cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón, Karin Nylund; el alcalde de Villiers-Adam, Bruno Mace, y miembros de la familia.

Por la tarde fue el entierro en la intimidad en el cementerio del Cabanyal, donde Ballester y Molins descansarán junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo. Esta semana, una delegación del club levantinista había viajado a Villiers-Adam, localidad cercana a París, para exhumar los restos y trasladarlos a València, cumpliendo con el "deseo" expresado por Ballester de regresar a su Cabanyal natal.

La recuperación de los restos de fue posible por la subvención concedida por la Diputación de València a la Fundación 'Cent Anys' del Levante UD. El club destacó que José Ballester Gozalvo fue una "figura clave" en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político "comprometido". Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció.

Ballester fue fundador del Levante FC, que más tarde se fusionó con el Gimnástico FC, que creó Amador Sanchis, y dio lugar a lo que hoy e día es el Levante UD. La entidad 'granota' resaltó en un comunicado que esta acción de repatriación "cierra una etapa pendiente y recupera una figura clave que, durante demasiado tiempo, permaneció en el olvido".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 300 detenidos en una nueva protesta en apoyo al grupo ilegal Palestine Action en Londres

Al menos 300 detenidos en

Kike Calleja y Raquel Abad: sus emotivas palabras antes de separarse por 'Supervivientes'

Kike Calleja y Raquel Abad:

Autoridades prorrusas denuncian un ataque ucraniano contra un edificio de formación de la central de Zaporiyia

Autoridades prorrusas denuncian un ataque

José Manuel Parada asegura no haberse sorprendido con la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

José Manuel Parada asegura no

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos conquistan el dobles masculino remontando

El español Marcel Granollers y