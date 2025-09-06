Agencias

El Israel-Premier Tech retira el nombre del país del maillot para "priorizar seguridad" del pelotón

Por Newsroom Infobae

El equipo Israel-Premier Tech anunció este sábado que ha retirado del maillot de sus corredores, desde la etapa 14 de la 90ª edición de La Vuelta, el nombre del país para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas y "de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas" pro-Palestina.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", informó el equipo en redes sociales.

Así, el nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech, pero el maillot, desde esta etapa 14 de Avilés a La Farrapona, no lucirá el nombre del país y sí el monograma de Premier Tech, alineándose "con las decisiones de marca" adoptadas por la estructura "previamente para vehículos y ropa informal", según el comunicado.

La medida del equipo llega después de una 90ª edición de La Vuelta está marcada por las protestas pro-Palestina y contra Israel, con el final de la etapa en Bilbao cancelado para salvaguardar la seguridad de los ciclistas y la jornada de este viernes, de subida al Angliru, detenida durante unos segundos por unos manifestantes que portaban banderas de Palestina.

