El español Martín de la Puente no puede alcanzar la final del tenis en silla en el US Open

Por Newsroom Infobae

El tenista español Martín de la Puente no pudo alcanzar este viernes la final en la modalidad de tenis en silla del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de caer ante el número uno del mundo Tokito Oda por un doble 6-3.

El jugador gallego, tercer cabeza de serie en Flushing Meadows, no pudo dar la sorpresa ante el gran favorito al título, que se le volvió a cruzar en su camino esta temporada ya que también le eliminó en las semifinales del Abierto de Australia y en las de Roland Garros.

Oda, que en este 2026 ya ha ganado los títulos en la arcilla roja parisina y en la hierba de Wimbledon, no dejó pasar el mal día con el saque del vigués (12 dobles faltas), que además no pudo sacar un buen partido a sus opciones de rotura, con sólo una de las nueve de las que dispuso y que le hizo ir arriba 3-1 en la primera manga. En la segunda, De la Puente aguantó hasta el 3-3, pero ahí encajó un 'break' clave que ya no pudo levantar.

EuropaPress

