El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos conquistan el dobles masculino remontando

El tenista español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos han conquistado este sábado el título del dobles masculino en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.), gracias a su victoria por 3-6, 7-6(4) y 7-5 contra los ingleses Joe Salisbury y Neal Skupski.

En el Arthur Ashe Stadium, ninguna de las parejas se concedía huecos al servicio, pero en el octavo juego cometió doble falta Granollers y eso encarriló el primer set para unos adversarios que consolidaron tal ventaja de inmediato. En la segunda manga, la dinámica era similar y de nuevo Granollers sufrió más que su compañero en un servicio importante.

No obstante, el dúo hispano-argentino levantó un 0-40 en ese séptimo juego y aguantó luego frente al buen nivel de los británicos hasta forzar el 'tie-break', donde Salisbury y Skupski desaprovecharon haber ido 1-2 y 2-3 arriba; vencieron entonces Granollers y Zeballos, por 7-4.

De cara al tercer y definitivo set, Granollers y Zeballos mejoraron su puntería y tuvieron una bola de quiebre en el tercer juego, con Skupski al saque. Aunque la dupla británica salvó esa tesitura, se notó que los nervios habían llegado al recinto principal de Flushing Meadows.

En el décimo juego, con el 'Cebolla' sacando, sus rivales gozaron de hasta tres oportunidades para conquistar el título debido a un 0-40 que el jugador argentino enmendó. Skupski ayudó estrellando en la red cuatro golpes casi seguidos y, en el siguiente juego, dudando con saque propio.

Pese a que los ingleses neutralizaron los dos primeros puntos de lo que había significado un 0-40, a la tercera fue la vencida gracias a un resto primoroso de Granollers a la línea de un lateral. Y con él mismo al saque posterior, el título no se les escapó al de Barcelona y al de Mar del Plata para sonreír después de dos horas y 24 minutos de partido.