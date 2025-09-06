Agencias

El Ejército israelí bombardea otro edificio alto en Gaza alegando que servía de base para Hamás

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este sábado un nuevo bombardeo contra un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, alegando que "estaba siendo utilizado por la organización terrorista Hamás", un argumento similar al utilizado el viernes para justificar la destrucción de una primera torre.

"Los terroristas de Hamás instalaron equipos para recabar información y puestos de observación en el edificio para vigilar la localización de las tropas de las FDI en la zona", han asegurado las FDI, que previamente habían emitido una orden de evacuación que ya anticipaba el ataque.

Según la versión israelí, los milicianos también habían instalado "numerosos artefactos explosivos" en las inmediaciones del edificio.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu se ha marcado como objetivo la conquista definitiva de la ciudad de Gaza y las FDI han vuelto a llamar este sábado a la evacuación de la población local. El Ejército ha anunciado el establecimiento de una "zona humanitaria" en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis, con vistas a la futura "expansión" de las operaciones militares en la capital gazatí.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Más de 700 alumnos de Santander conocen Perú a través de la marioneta viajera 'Tía Meli'

Más de 700 alumnos de

Un buque de guerra canadiense y otro australiano cruzan el estrecho de Taiwán

Un buque de guerra canadiense

Ejecutado en Irán un hombre acusado de atacar a las fuerzas de seguridad en las protestas por Mahsa Amini

Ejecutado en Irán un hombre

Un hombre fallece al caer desde seis metros de altura en la Calle Isaac Albéniz de Arrecife (Lanzarote)

Un hombre fallece al caer

El piloto francés Pierre Gasly renueva su contrato con Alpine hasta 2028

El piloto francés Pierre Gasly