(Crónica) Inglaterra bate a Andorra e Irlanda salva en casa un empate contra Hungría

La selección inglesa masculina de fútbol ha ganado por 2-0 a la de Andorra en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que este sábado también ha visto el postrero empate (2-2) de Hungría a domicilio contra Irlanda y la goleada de Portugal por 0-5 frente a Armenia.

De la tanda tempranera, destacó esa 'manita' en Ereván y que se forjó con sendos dobletes de Cristiano Ronaldo y de João Félix. El otro gol visitante, que en su momento era el 0-3 a la media hora del encuentro, fue de João Cancelo para encauzar una victoria dedicada al recientemente fallecido Diogo Jota. Con tres puntos, los portugueses son líderes.

En ese Grupo F, 'in extremis' se esfumó el triunfo de la selección húngara en Dublín. Barnabás Varga (2') y Roland Sallai (15') pusieron el 0-2, pero Evan Ferguson recortó distancias al poco de empezar la segunda mitad. El propio Sallai fue expulsado en el 52' y los locales apretaron hasta igualar en el Aviva Stadium por mediación de Adam Idah.

Mientras, en el Villa Park de Birmingham, la selección inglesa logró su cuarta victoria en su cuarto partido dentro del Grupo K. Un cabezazo de Declan Rice, tras centro de Reece James desde la banda derecha, cerró esa cosecha de unos 'Three Lions' que lideran con 12 puntos; Serbia ganó por 0-1 a Letonia y luce siete puntos tras tres jornadas en su haber.

Por último, en el Grupo H, Bosnia-Herzegovina le metió un 0-6 a la colista San Marino para continuar como líder con 12 puntos y cuatro jornadas en su casillero. En su persecución está el combinado de Austria, ahora con nueve puntos tras ganar en su tercer partido por 1-0 a Chipre. Rumanía, que este sábado descansó, acumula seis puntos.