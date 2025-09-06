Casi 90 países han suspendido total o parcialmente sus envíos postales a EEUU por la nueva regulación

Al menos 88 países han suspendido de manera parcial o total los envíos postales a Estados Unidos en respuesta al nuevo régimen impositivo impulsado por el Gobierno de Donald Trump y que ha supuesto el fin de la exención del pago de aranceles a los envíos entrantes de bajo valor ('minimis'), inferiores a los 800 dólares.

La Unión Postal Universal (UPU), una organización vinculada a la ONU, ha informado este sábado en un comunicado de que tiene ya constancia de suspensiones por parte de 88 operadores postales. Entre quienes han anunciado públicamente que paralizarán temporalmente el envío de paquetes figura la española Correos.

El nuevo régimen se hizo efectivo el 29 de agosto y, según la UPU, se tradujo ya el primer día en un descenso del tráfico postal del 81 por ciento, en comparación con el viermes de la semana previa.

El director general de la organización, Masahiko Metoki, ha confirmado el inicio de contactos para tratar de lograr "una nueva solución técnica que permita que el correo entre de nuevo en Estados Unidos".