Agencias

Carles Francino habla de su faceta como padre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Muy poco se sabe de la vida personal de Carles Francino. Siempre tan discreto en ese aspecto, el actor vive felizmente al lado de su mujer, Izah, con la que contrajo matrimonio en 2018, y su hijo, al que dieron la bienvenida el pasado 2022.

El intérprete se ha dejado ver en el FesTVal de Vitoria y ha hablado por primera vez ante los medios sobre cómo está llevando la paternidad, algo que define como "una guerra maravillosa" porque "mi pareja y yo estamos enamorados con el niño".

El actor ha asegurado que la paternidad "hay que vivirla", pero ha reconocido que "hay días de todo, pero si la energía es buena y hay ganas" todo es un nuevo mundo que descubrir con ilusión.

Carles aboga por "cambiar los titulares" sobre este tema porque "siempre es como 'ahora te va a cambiar la vida, ya verás, ahora no sé qué, no podrás salir y tal" y piensa que no es del todo como se pinta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un motorista tras ser arrollado por un turismo en la zona de obras de la A-5

Muere un motorista tras ser

Sinner supera a Auger-Aliassime y se cita con Alcaraz en la final del US Open

Sinner supera a Auger-Aliassime y

El Ejército de Israel asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

El Ejército de Israel asegura

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas para comprobar si el Barça-Valencia puede jugarse en el Johan Cruyff

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas

Intervenidos 15 fardos de hachís que se encontraban flotando en aguas del Estrecho de Gibraltar

Intervenidos 15 fardos de hachís