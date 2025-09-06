Carles Francino habla de su faceta como padre

Muy poco se sabe de la vida personal de Carles Francino. Siempre tan discreto en ese aspecto, el actor vive felizmente al lado de su mujer, Izah, con la que contrajo matrimonio en 2018, y su hijo, al que dieron la bienvenida el pasado 2022.

El intérprete se ha dejado ver en el FesTVal de Vitoria y ha hablado por primera vez ante los medios sobre cómo está llevando la paternidad, algo que define como "una guerra maravillosa" porque "mi pareja y yo estamos enamorados con el niño".

El actor ha asegurado que la paternidad "hay que vivirla", pero ha reconocido que "hay días de todo, pero si la energía es buena y hay ganas" todo es un nuevo mundo que descubrir con ilusión.

Carles aboga por "cambiar los titulares" sobre este tema porque "siempre es como 'ahora te va a cambiar la vida, ya verás, ahora no sé qué, no podrás salir y tal" y piensa que no es del todo como se pinta.