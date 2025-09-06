Carla Flila habla por primera vez ante los medios de su ruptura con Nagore Robles

Carla Flila confirmaba hace unos días a través de sus redes sociales su ruptura sentimental con Nagore Robles tras semanas de rumores: "Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida".

Días más tarde, la presentadora de televisión hablaba ante los medios de comunicación desde el FesTVal de Vitoria sobre su situación actual y dejaba claro que "somos dos personas estupendas que se han cuidado y querido muchísimo, y que lo van a seguir haciendo".

Ahora, Carla ha hablado por primera vez ante las cámaras sobre la ruptura: "La gente tiene como la costumbre, que piensa que cuando terminas una relación, tiene que terminar porque ha pasado algo malo, y no es la realidad", aseguraba. "Yo a Nagore la quiero, y la voy a querer toda mi vida", recalcaba.

La influencer comentaba que "ha sido una persona tan importante para mí, que jamás, jamás en la vida me vais a escuchar hablar nada malo de ella porque es que ha sido una relación tan bonita, tan sana, tan todo, que... qué te voy a decir"

Además, dejaba claro que "no" hay una puerta abierta a la reconciliación aunque "al final la vida da mil vueltas, nunca se sabe, lo que yo sí que tengo claro y ella igual, que el día de mañana vamos a tenernos una a la otra siempre... el día de mañana, ahora y siempre o sea, y eso es lo bonito".

Carla se queda con lo bueno y explicaba que Nagore "me ha hecho valorarme tanto, quererme tanto, me ha ayudado a buscar la mejor versión de mí y se lo voy a agradecer toda mi vida, igual que yo a ella" porque "ha sido una relación de amor mutuo y de apoyo mutuo y de mejorar, que es lo que tendríamos que hacer con una relación de pareja, de amistad, de familia, buscar la mejor versión de cada uno".