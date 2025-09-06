Agencias

Carla Flila habla por primera vez ante los medios de su ruptura con Nagore Robles

Por Newsroom Infobae

Guardar

Carla Flila confirmaba hace unos días a través de sus redes sociales su ruptura sentimental con Nagore Robles tras semanas de rumores: "Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida".

Días más tarde, la presentadora de televisión hablaba ante los medios de comunicación desde el FesTVal de Vitoria sobre su situación actual y dejaba claro que "somos dos personas estupendas que se han cuidado y querido muchísimo, y que lo van a seguir haciendo".

Ahora, Carla ha hablado por primera vez ante las cámaras sobre la ruptura: "La gente tiene como la costumbre, que piensa que cuando terminas una relación, tiene que terminar porque ha pasado algo malo, y no es la realidad", aseguraba. "Yo a Nagore la quiero, y la voy a querer toda mi vida", recalcaba.

La influencer comentaba que "ha sido una persona tan importante para mí, que jamás, jamás en la vida me vais a escuchar hablar nada malo de ella porque es que ha sido una relación tan bonita, tan sana, tan todo, que... qué te voy a decir"

Además, dejaba claro que "no" hay una puerta abierta a la reconciliación aunque "al final la vida da mil vueltas, nunca se sabe, lo que yo sí que tengo claro y ella igual, que el día de mañana vamos a tenernos una a la otra siempre... el día de mañana, ahora y siempre o sea, y eso es lo bonito".

Carla se queda con lo bueno y explicaba que Nagore "me ha hecho valorarme tanto, quererme tanto, me ha ayudado a buscar la mejor versión de mí y se lo voy a agradecer toda mi vida, igual que yo a ella" porque "ha sido una relación de amor mutuo y de apoyo mutuo y de mejorar, que es lo que tendríamos que hacer con una relación de pareja, de amistad, de familia, buscar la mejor versión de cada uno".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un estudio apunta que cotillear en pareja podría fortalecer la relación

Infobae

Muere un surfista en una playa de Sídney por el ataque de un tiburón

Muere un surfista en una

Estabas tirando oro líquido: el agua de cocción de la pasta es la clave que muchos desconocen para una salsa cremosa

Estabas tirando oro líquido: el

La app de Instagram para iPad ya es una realidad

La app de Instagram para

Gabriel Guevara reafirma el distanciamiento con su madre en Vitoria

Gabriel Guevara reafirma el distanciamiento