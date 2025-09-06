Boris Izaguirre desvela cómo se enteró de las memorias de Isabel Preysler

Esta semana, la Editorial Espasa anunciaba que el próximo 22 de octubre verán la luz las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia'. Un libro donde la Socialité se desnuda y habla sin tapujos de cómo ha sido su vida.

Boris Izaguirre ha hablado este sábado ante los medios de comunicación desde el FesTVal de Vitoria y al preguntarle por las memorias de su amiga ha desvelado que "me lo comentó ella por teléfono y me dijo 'Boris, es que ahora lo puedo decir, pero estoy ya en galeradas' -galeradas es cuando estás corrigiendo ya prácticamente lo que va a ser la edición final-".

El presentador de televisión ha explicado que "Isabel nunca ha ocultado nada, la verdad que es una cosa que es muy verdadera de ella, siempre ha estado delante de una cámara, delante de nuestras vidas, hemos crecido con ellas, muchísimas personas", por eso la sitúa en "un trono muy bien ganado y muy bien llevado también".

Además, el colaborador de televisión ha confesado que le encantaría que los lectores descubrieran "el increíble sentido de humor que tiene y que es una cosa, pero yo creo que eso lo verás leyéndolo, porque es inevitable, claramente se transmitirá".

De hecho, Boris se ha atrevido a contar una anécdota con la Socialité desconocida hasta ahora: "Una fiesta de Carmen Martínez Bordiú con Luismi, de repente alguien se emocionó muchísimo y le dijo 'Isabel ¡canta!' Y entonces me encantó porque Isabel dijo 'no, no, yo no canto, cantaba Julio Iglesias y mi hijo, yo puedo bailar'".

Por último, Boris ha querido defender a Tamara Falcó de las críticas recibidas tras mostrar un toples en sus redes sociales: "Me parece maravilloso. Me han molestado esas críticas, no las entiendo porque me parece que es una típica cosa de redes y ella está en su casa, y está tumbada en la tumbona de agua, ¿por qué no lo va a hacer?".