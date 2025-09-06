AV. Soler gana la etapa 14 y Almeida contemporiza ante Vingegaard en La Farrapona

El ciclista español Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este sábado la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, desarrollada sobre 135,9 kilómetros con salida en Avilés y llegada en La Farrapona, cumbre donde el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha mantenido sin sustos su maillot rojo como líder de la clasificación general.

El inicio de la jornada volvió a verse obstaculizado por cientos de personas manifestándose con banderas de Palestina y criticando que el equipo Israel-Premier Tech siga compitiendo en esta edición de La Vuelta. Incluso el Gobierno del Principado se está ausentando de forma oficial durante el paso de la carrera por tierras asturianas.

Pasada esa tensión del terreno neutralizado, después de la salida lanzada atacó el belga Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) y el equipo Bahrain Victorious respondió mediante el colombiano Santiago Buitrago, el italiano Antonio Tiberi y el inglés Finlay Pickering para impulsar una fuga compuesta por 25 participantes en el km 18 de la carrera.

Uno de los hombres importantes, el belga Victor Campenaerts sufrió un problema mecánico y puso pie a tierra cuando iba en cabeza y sin que el coche del Visma-Lease a Bike estuviera preparado entre esa escapada. Los equipos Decathlon AG2R La Mondiale y el propio Visma controlaron el pelotón de camino al Alto Tenebreo (3ª cat.), primer puerto del día.

Entonces el danés Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG) empezó a tirar de los demás mientras la fuga pensaba que en el horizonte ya esperaba el Puerto de San Lorenzo (1ª cat.). A 7 kilómetros de esa cima se marchó el neerlandés Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) para cribar al pelotón.

Sufrieron ahí el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a la vez que el UAE marcaba el ritmo con un Bjerg imperial. Sin movimientos entre los 'gallitos', y justo antes de encarar La Farrapona Soler se despegó del noruego Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale) cuando había fuerte viento de cara.

Faltaban en ese instante 15,9 km para la meta y por detrás casi nadie sobrevivía de lo que había sido la fuga. El trabajo del UAE, en especial el de Bjerg, hizo que el pelotón cazase a quienes estaban entre medias. A unos 11 km para acabar, al danés le dio relevo el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), habiendo tenido éste un susto con polémica.

El líder de la clasificación de la montaña tuvo antes un pinchazo y recuperó terreno habiendo amagado con hacer trascoche cogiendo bidones. Pero nadie se quejó, la etapa continuó y Soler fue aumentando distancia respecto a un pelotón precavido porque a Vingegaard no le atacaba su principal oponente, el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG).

Con un tiempo de 3h48:22 en la meta de Lagos de Somiedo, Soler logró su primer triunfo de etapa en La Vuelta 2025, el séptimo de su equipo y el tercero con rúbrica española. La embestida que hizo el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) en el desenlace no cambió el panorama.