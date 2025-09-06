Agencias

Aumentan a 113 las muertes por el brote de cólera en Chad

Al menos 113 personas han muerto por el brote de cólera de Chad, según la última información proporcionada por el Ministerio de Sanidad del país africano.

"Se han registrado 1.631 casos sospechosos de cólera, de los cuales 113 personas han fallecido", ha indicado el Ministerio, según recoge el portal de noticias Tchadinfos. El brote se concentra en dos regiones del este del país: Sila y Wadi Fira.

Chad ya recibió más de un millón de dosis de vacunas y continúa la campaña de vacunación en la zona afectada por el brote, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara a mediados de agosto de la muerte de 30 personas por la enfermedad en el mes posterior al primer caso detectado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dado cuenta recientemente de que se han contabilizado más de 4.400 casos de muertes por cólera en África desde principios de 2025.

