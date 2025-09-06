Ascienden a casi 64.370 los muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a casi 64.370 los muertos y más de 162.300 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de la intensificación de los ataques contra la ciudad de Gaza (norte) por los planes israelíes para hacerse con su control.

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 64.368 mártires y 162.367 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han registrado 68 muertos --incluidos ocho recuperados de entre los escombros-- y 362 heridos a causa de los ataques perpetrados por las tropas israelíes.

Así, ha especificado que entre las víctimas documentadas durante el último día figuran 23 muertos y 143 heridos a manos de las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que ya son 2.385 los muertos y 17.577 los heridos en este tipo de incidentes, ampliamente condenados por la comunidad internacional.

La cartera ha subrayado además que durante el último día han muerto otras seis personas por hambre y desnutrición, lo que sitúa en 382 los fallecidos por estas causas, incluidos 135 niños, al tiempo que ha indicado que desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego de enero, se han registrado 11.768 muertos y 49.964 heridos.

La ofensiva israelí ha sido objeto de crecientes críticas por parte de la comunidad internacional por su elevado número de víctimas y la enorme destrucción causada en el enclave, así como por estar acompañada por intensas restricciones por parte de Israel a la entrega de ayuda humanitaria a la población.