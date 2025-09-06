Arabia Saudí condena la intención de Israel de desplazar palestinos a Egipto

El ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha condenado las intenciones de Israel de realizar un desplazamiento de los habitantes de la Franja de Gaza hacia Egipto y ha mostrado su apoyo al país árabe después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya acusado a las autoridades egipcias de "encerrar" a la población palestina en la "cárcel de Gaza".

"El Reino de Arabia Saudí condena enérgicamente las reiteradas declaraciones del primer ministro del gobierno de ocupación israelí sobre el desplazamiento de palestinos de su territorio, incluido el cruce de Rafá, y el uso continuo del bloqueo y la hambruna para imponer el desplazamiento forzado, en grave violación del derecho y los principios internacionales, así como de las normas humanitarias más básicas. El Reino afirma su pleno apoyo a Egipto en este sentido", ha sostenido el Ministerio saudí en un comunicado.

En este sentido, el Gobierno de Arabia Saudí ha instado a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU ha intervenir y evitar "las políticas agresivas de Israel contra el pueblo palestino y su territorio" y ha rechazado "cualquier forma de desplazamiento bajo cualquier pretexto".

Netanyahu ha reivindicado recientemente que cualquier persona debe poder elegir "en qué lugar vivir" sobre todo "en tiempos de guerra" con el objetivo de justificar un posible desplazamiento de palestinos hacia países del entorno como Egipto en su nueva ofensiva contra el territorio palestino y, en concreto, la ciudad de Gaza, de la que ha anunciado que ya controlan el 40 por ciento.

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, ha afirmado este viernes que el desplazamiento, ya sea voluntario o forzoso, "no es una opción" para los palestinos en la Franja, una cuestión que El Cairo ve como una "línea roja".

Asimismo, ha recordado que estos desplazamientos suponen la "liquidación" y el "final" de la causa palestina y ha hecho hincapié en que "no existe motivo legal o ético alguno para echar a la gente de su tierra".

Tras ello, la Autoridad Palestina ha "condenado las declaraciones y posturas provocadoras" del primer ministro de Israel, "así como las falsas acusaciones y los ataques injustificados contra la hermana República Árabe de Egipto". La cartera diplomática palestina ha considerado sus comentarios "reconocimientos oficiales por parte de Israel de los planes de desplazamiento implementados" contra su pueblo en Gaza.

Por su parte, Qatar también ha mostrado su apoyo a Egipto ante las acusaciones israelíes y ha sostenido que "la política de castigo colectivo" de Israel en Gaza y Cisjordania "no logrará obligar a la población palestina a abandonar su territorio ni a privarla de sus legítimos derechos".

Arabia Saudí ha reiterado la necesidad de un "Estado palestino independiente" con "Jerusalén Oriental como su capital" como la única forma de garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.

De la misma manera, ha exigido que Israel "rinda cuentas por los crímenes de genocidio y las graves violaciones cometidas contra la población civil". "Se enfatiza la necesidad de poner fin de inmediato a estos crímenes", recoge la nota emitida por la cartera de Exteriores.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha 64.300 palestinos muertos y más de 162.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.