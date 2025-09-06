Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer hijo

¡Buenas noticias! Tras anunciar que se darán el 'Sí, quiero' el próximo mes de octubre en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo han comunicado a todos sue seguidores en redes sociales que están esperando su primer hijo.

La pareja ha compartido la feliz noticia con unas fotografías en las que podemos ver la tripita premamá de la sobrina de José Manuel Soto y la ecografía del futuro bebé: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida".

Será el próximo 18 de octubre cuando los dos tortolitos sellen su amor en la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda. El embarazo de la novia ha sido toda una sorpresa para sus amigos, quienes no han tardado en comentar la publicación con mensajes de cariño.

De esta manera, dentro de unos meses Carlos Herrera y Mariló Montero se convertirán en abuelos por primera vez. Los dos siempre se han mantenido muy discretos a la hora de hablar de la vida de sus dos hijos, pero la unión que tienen con los jóvenes traspasa cualquier pantalla y seguro que veremos alguna fotografía de ellos ejerciendo como abuelos con su primer nieto.