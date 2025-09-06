Agencias

Agentes mexicanos disparan y matan por error a un niño de 7 años en Reynosa

Por Newsroom Infobae

Guardar

Agentes de la Fiscalía de Justicia del estado de Tamaulipas abrieron fuego contra una familia y mataron por error a un niño de 7 años el jueves en la colonia Carlos Cantú, Reynosa.

Los agentes abrieron fuego contra un vehículo en el que se trasladaba una familia, con dos adultos y un niño de 7 años, procedente de Victoria. Primero dispararon contra las llantas del vehículo e inmediatamente después abrieron fuego contra sus ocupantes, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Al padre de familia le rozó una bala en el rostro, su esposa recibió dos impactos en el brazo y el menor un disparo en la cabeza. Cuando los agentes se acercaron y vieron que era una familia y no había armas en el vehículo pidieron disculpas porque se "habían confundido".

Los adultos fueron trasladados para recibir atención médica, pero el niño falleció debido a la gravedad de la herida sufrida.

