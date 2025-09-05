VÍDEO: Ayuso agradece a Feijóo "no normalizar lo que no es normal" y haber elegido el acto del PP-M: "Somos más dignos"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no normalizar lo que no es normal" y haber acudido al acto de arranque del curso político del partido en la región y no a la apertura del año judicial que se celebra este viernes, con la presencia del Rey Felipe VI y la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

"Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias por no normalizar lo que no es normal", ha comenzado la dirigente madrileña su intervención en Arganda del Rey ante alrededor de 1.200 personas.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir "al choque contra todo, y dividirlo todo... jueces contra otros jueces, unos medios contra otros medios, unos ciudadanos contra los otros, hasta por las palabras".

"¡Qué apertura del año judicial se le ha quedado al señor Sánchez! (...) Con un ministro, el señor Bolaños, que está a la fuga, que se ha declarado abiertamente abogado de todas las causas de corrupción que rodean al presidente y al Gobierno y que abandona directamente a toda la carrera judicial", ha lanzado.

Asimismo, Ayuso ha criticado que hablen de "respeto institucional" y den "lecciones" a Feijóo quienes "no respetan la Corona, no respetan la bandera, la Constitución, el Parlamento, el Poder Judicial...". "Por respetar, no respetan ni la historia. No respetan que España quiere mirar hacia adelante y no quiere estar dividida en bandos", ha dicho.

La presidenta se ha preguntado si es respeto "mantener al fiscal general del Estado, que es el primero en democracia y probablemente en toda Europa, que estando procesado hoy se pone a hablarle al resto de la carrera judicial".

Para Ayuso, "no puede haber más corrupción que esto, no cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hable a quienes le van a juzgar". "La presencia del fiscal hoy en ese acto es la viva representación del sanchismo, que es la falta de respeto a las normas a los españoles de manera profundamente autoritaria", ha censurado.

