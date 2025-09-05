Una veintena de países de la CELAC alertan del despliegue militar de EEUU en la región

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha difundido este jueves una resolución respaldada por una veintena de los 33 países que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) manifestando su "profunda preocupación" ante el despliegue militar "extra-regional", en alusión a las últimas maniobras del Ejército de Estados Unidos en la zona, en particular, en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela.

El mandatario ha destacado que "la inmensa mayoría de integrantes de la CELAC firman por la paz en Latinoamérica y el Caribe" al apoyar una declaración en la que "expresan su profunda preocupación por el reciente despliegue militar extra-regional en la región" y ha incidido en que no se trata de un comunicado oficial del organismo puesto que "una minoría se opuso": Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

En su escrito, los otros 21 estados han hecho un llamamiento "a promover un entorno seguro" y han reiterado "su firme compromiso con la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en toda la región".

En este sentido, han recordado que "América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz", lo que incluye el respaldo a: "la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación".

Asimismo, se han hecho eco del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares conocido como Tratado de Tlatelolco, que "convirtió a nuestra región en la primera zona densamente poblada del mundo libre de este tipo de armamento", por lo que han subrayado que se trata de un "hito histórico".

Con todo, estos países, entre los que se incluye, además de Colombia y Venezuela, Chile, Uruguay, Cuba, México o Brasil, han reconocido que "el crimen organizado transnacional y el narcotráfico constituyen una amenaza significativa para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas" y en esta línea, han mostrado su disposición a combatirlos "de manera prioritaria, aumentando la cooperación (...) regional e internacional en el marco del respeto al Derecho Internacional".

El mensaje de Petro llega en medios de las crecientes hostilidades entre Caracas y Washington a raíz de las maniobras de la Administración de Donald Trump, que han llegado a su punto álgido a principios de esta semana con un ataque del Ejército estadounidense contra una embarcación frente a las costas de Venezuela alegando que transportaba droga y matando a once "terroristas del Tren de Aragua", en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once "ejecuciones extrajudiciales".

Este mismo jueves, el Departamento de Defensa ha denunciado que dos aviones militares de Venezuela han sobrevolado cerca de un buque de la Armada estadounidense en lo que ha considerado una "acción altamente provocadora", por lo que ha advertido al Gobierno de Nicolás Maduro que se abstenga de "interferir" en sus operaciones contra el "narcoterrorismo".