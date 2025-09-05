Agencias

Un portátil con pantalla rotatoria y un monitor que reduce a casi cero la luz azul: los nuevos conceptos de Lenovo

Por Newsroom Infobae

Lenovo ha presentado un ordenador portátil con pantalla rotatoria, un soporte inteligente multidirección para portátiles y un monitor que reduce a casi cero la luz azul como sus nuevos conceptos de producto, que ha mostrado en el marco de la feria IFA 2025 de Berlín (Alemania).

La firma tecnológica ha pretende "expandir las fronteras de la innovación en informática profesional" con tres nuevos conceptos que "mejoran la productividad y experiencia de los usuarios".

Uno de ellos es Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept, un ordenador portatil de 14 pulgadas con pantalla rotatoria, según informa en una nota de prensa. Este equipo permite alternar entre tener la pantalla en horizontal más tradicional o en vertical.

El modo vertical, además, permite conectar un 'smartphone' al ordenador mediante Lenovo Smart Connect para transferir archivos o replicar la pantalla.

El otro concepto es ThinkBook VertiFlex Concept, un soporte inteligente multidireccional para portátiles. Se trata de un sistema que se integra con las cámaras, micrófonos y altavoces del portátil para ofrecer seguimiento facial automático, control por voz y funciones de salud ergonómica.

Lenovo ha señlado que también incluye un anillo de inteligencia artificial para permitir el control por gestos de la rotación del soporte del ordenador.

A ellos se une Lenovo Smart Motion Concept, un monitor diseñado para reducir la fatiga visual con tecnología de luz azul cero basada en hardware y un panel LCD que la iluminación de la luz natura, y que logra reducir el contenido de luz azul a menos del uno por ciento.

