Un grupo liderado por Guenther Steiner adquiere el equipo Tech3 de MotoGP

El ingeniero italiano Guenther Steiner, líder de un consorcio de inversores, ha adquirido la propiedad total del equipo Tech3 de MotoGP, más de un año después de que dejara de ser el director de equipo de Haas en la Fórmula 1, según un comunicado.

"Red Bull KTM Tech3 va a entrar en una nueva era, ya que un consorcio encabezado por Guenther Steiner adquirirá la propiedad total del equipo de MotoGP, incluyendo Moto3. La nueva estructura entrará en vigor a partir de 2026", anunció un comunicado de la competición en su página web.

Con los nuevos propietarios comienza una nueva era, en la que Steiner asumirá el papel de consejero delegado y Richard Coleman, socio del proyecto, se convertirá en director del equipo. El fundador y actual director del equipo, Hervé Poncharal, seguirá al frente de Tech3 durante la presente campaña, pero desde el año que viene pasará a desempeñar un papel de consultor.

A pesar del cambio, el equipo continuará compitiendo como Tech3, con la marca austriaca KTM como fabricante, según sus acuerdos actuales, y mantendrá su base en Bormes-les-Mimosas, en Francia.

Steiner inició su carrera como ingeniero de rallies hace 40 años, y llegó a la Fórmula 1 en 2001, dentro del equipo Jordan Racing, hasta que en 2005, cuando Red Bull Racing compró la estructura, pasó a ser director de operaciones técnicas de los 'energéticos', con los que también trabajó en la NASCAR.

Ya en Estados Unidos, en 2014, Steiner se convirtió en nuevo director de equipo del Haas F1 Team, que empezó a competir en la categoría en 2016. El ingeniero dejó el equipo en enero de 2024 y ahora, tras ser comentarista de televisión de F1, es la cabeza visible de los nuevos dueños del Tech3.

"Es una oportunidad fantástica. Tech3 es un gran equipo con un enorme potencial y un legado impresionante. El impacto de Hervé en el equipo y en MotoGP no puede ser exagerado, y nos sentimos honrados de tomar el relevo y seguir construyendo sobre esos cimientos. Estamos entusiasmados por formar parte del paddock de MotoGP y maximizar el potencial del equipo y del deporte a medida que sigue creciendo, ayudando a acercarlo a nuevas audiencias", dijo Steiner.

Por su parte, Coleman también cuenta con más de una década de experiencia en campeonatos mundiales, tras haber trabajado extensamente en turismos y fundado su propia consultora de gestión deportiva. "Abordamos este proyecto con humildad, reconociendo el increíble talento y experiencia que ya existe en el paddock, pero también con ambición. Estamos aquí para competir, no sólo para participar, a todos los niveles, con verdadera pasión por este deporte", afirmó.

Fundado en 1990, Tech3 es uno de los equipos más veteranos del paddock de MotoGP. Incorporado a la categoría de MotoGP en 2001 tras ganar el título de 250cc en el año 2000, el equipo ha subido a 38 podios de MotoGP y ha ganado dos Grandes Premios de MotoGP hasta la fecha.

Para Herve Poncharal, "este es el final de una era, pero también el comienzo de una muy emocionante para todos". "Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido desde que nació Tech3, ganando carreras de MotoGP y subiendo a tantos podios. Cuando Guenther se acercó a mí interesándose por el equipo, parecía que era el momento perfecto para hacer este cambio. Sé que Guenther dirigirá el equipo con dirección, ambición e integridad, sin olvidar ese poco de espíritu rock'n'roll con el que se fundó", comentó.