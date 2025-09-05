Agencias

Trump formaliza en una orden el acuerdo comercial con Japón que impone un arancel del 15%

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha formalizado este jueves con una orden ejecutiva el acuerdo comercial alcanzado en julio con Japón que incluye la imposición de un arancel del 15% a la mayoría de productos importados del país asiático, incluidos los automóviles y sus piezas.

La directiva firmada por el inquilino de la Casa Blanca tiene carácter retroactivo, afectando así a todos los envíos efectuados a partir del 7 de agosto, fecha en que entraron en vigor los nuevos gravámenes de Washington sobre decenas de socios comerciales.

En virtud del acuerdo, las autoridades estadounidenses levantarán determinados aranceles sobre aeronaves y piezas de aeronaves, así como sobre medicamentos genéricos y precursores químicos, mientras que Tokio invertirá 550.000 millones de dólares (casi 469.000 millones de euros) en el país norteamericano.

La orden coincide con la visita a Washington del principal negociador comercial del país nipón, Ryosei Akazawa, para ultimar los términos de un acuerdo que ha resultado con un gravamen para productos japoneses diez puntos menor del 25 por ciento anunciados a mediados de julio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Motorola ofrece variedad de tamaños y estilos con los nuevos motorola edge 60 neo, moto g06 power y moto g06

Motorola ofrece variedad de tamaños

El Departamento de Justicia de EEUU investiga a la gobernadora de la Fed por supuesto fraude hipotecario

El Departamento de Justicia de

CaixaBank ejecuta el 63% de su recompra de acciones en la duodécima semana de su programa

CaixaBank ejecuta el 63% de

Suben las temperaturas, salvo en Galicia con lluvias y tormentas, que se extenderán al Cantábrico

Suben las temperaturas, salvo en

Desconcierto absoluto en las primeras nominaciones de 'Supervivientes All Stars' tras la decisión in extremis del líder

Desconcierto absoluto en las primeras