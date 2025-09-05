Torres tilda de "clon de bufón de corte" al exmagistrado que ironizó diciendo que se sentía mujer en una jornada de Vox

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "bufón de corte" al exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ironizó sobre las políticas de identidad de género al afirmar que se sentía mujer durante una jornada de Vox en el Congreso sobre violencia machista y denuncias falsas.

Para Torres las jornadas fueron "vergonzantes". "Ver a un magistrado hacer de clon de bufón de corte intentándo hacer reír a la gente con cuestiones que, lamentablemente, él debiera saber, es bochornoso", ha indicado el ministro en una entrevista en Canarias Radio recogidas por Europa Press.

El titular de la cartera de Política Territorial ha recordado que "la violencia machista existe" y "lamentablemente es una lucha que tienen que hacer todas las formaciones políticas y son cuestiones de las que no se pueden hacer sonrisas, ni risas ni tampoco banalizar, pero la ultraderecha es así".

En su opinión, "la ultraderecha intenta campar con sus principios" y considera que "lo que hay hacer claramente es desenmascararlo y decir que la España que se ha construido en estos años de avances, también de transición democrática y restauración de la democracia tiene valores muy distintos que los que ellos defienden".