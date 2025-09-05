Agencias

Surfistas sacan del agua a una persona con síntomas de preahogamiento en Loredo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Unos surfistas han sacado del agua este viernes a una persona con síntomas de preahogamiento y pérdida de consciencia de la playa de Loredo.

El Centro de Atención a Emergencias del 112 Cantabria movilizó hasta el lugar al helicóptero del Gobierno para su atención y evacuación, tras recibir el aviso alertando de que una persona se encontraba con problemas en el agua.

A su llegada, la médico de la aeronave examinó a la víctima y descartó afecciones graves, sin que se requiera traslado a un centro hospitalario, ha informado el Servicio de Emergencia en la red social X.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Miguel Assal, experto en emergencias: "Esto que llevo aquí del tamaño de un refresco, te puede salvar la vida"

Miguel Assal, experto en emergencias:

Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática por 'L'imperatiu categòric'

Infobae

China impone aranceles del 62,4% a las importaciones de porcino de la UE, aunque las españolas sufrirán un 20%

China impone aranceles del 62,4%

Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de una nueva localidad en Donetsk

Rusia anuncia avances en el

Heridas unas diez personas por las nuevas réplicas del terremoto del domingo en el este de Afganistán

Heridas unas diez personas por