Agencias

SATSE critica a las CCAA por iniciar el curso sin garantizar la presencia de una enfermera en cada centro educativo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que el nuevo curso arranca con "malas notas" para las consejerías de Educación y Sanidad debido a que "una gran mayoría de niños, niñas y adolescentes volverán a las clases a partir del 8 de septiembre sin que puedan contar con una enfermera escolar".

Para el Sindicato, las comunidades autónomas no han reaccionado al "progresivo incremento" de todo tipo de problemas de salud y conductas de riesgo entre la población infantil y juvenil con la incorporación de una enfermera en cada centro educativo.

SATSE explica que la figura de la enfermera sirve para atender a los alumnos en caso de enfermedad crónica o cualquier incidente, así como para formar e informar a los estudiantes para que adquieran hábitos de vida saludables y eviten conductas que puedan poner en riesgo su salud.

El Sindicato recuerda que son cada más el número de estudios que concluyen que el actual entorno y presión social lleva a la población infantil y juvenil a tener que enfrentarse a numerosos problemas (salud mental, acoso, adicciones, intentos autolíticos, obesidad, infecciones de transmisión sexual) que requieren prevención, atención y seguimiento en distintos ámbitos, siendo uno de ellos el escolar.

ADMINISTRACIONES "CIEGAS"

Por ello, SATSE critica que las consejerías de Educación y Sanidad permanezcan "ciegas" ante esta realidad y no conviertan los centros educativos en entornos generadores de salud "gracias al trabajo de estas profesionales sanitarias en coordinación con el profesorado y el resto de la comunidad educativa".

Otro aspecto que destaca el Sindicato es que, "en el actual contexto de hospitales y centros de salud saturados e infradotados", el trabajo de las enfermeras escolares en los colegios e institutos contribuiría a mejorar esta situación evitando consultas e intervenciones. "A nuestros responsables sanitarios y educativos les falta visión de futuro y les sobra visión simplista y cortoplacista", añade.

DEDICACIÓN COMPLETA

"Estas profesionales sanitarias no pueden desarrollar todo su potencial en materia de prevención, atención y promoción de la salud si se encuentran en su centro de salud y solo dedican algunas horas de su trabajo a acercarse a los colegios e institutos que tengan asignados", subraya.

SATSE apuesta por una enfermera escolar que esté integrada en el servicio de salud correspondiente y pueda ser una verdadera interlocutora y facilitadora de la asistencia sanitaria de los escolares.

Por último, el Sindicato subraya que, mientras las familias se gastarán de media unos 500-600 euros en la vuelta al cole, las administraciones no quieren invertir entre 16 y 20 euros por habitante al año para que todo el alumnado pueda contar con una enfermera. Se trata de una cantidad "irrelevante" que posibilitaría atender y cuidar a la infancia y adolescencia durante el tiempo que pasan en colegios e institutos, y que es gran parte de su jornada diaria, concluye.

Asimismo, y a diferencia de lo que están haciendo algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Murcia o Cataluña, entre otras, el Sindicato de Enfermería demanda que las enfermeras escolares trabajen, a jornada completa y con dedicación plena, en el propio centro educativo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre al 0,1% coincidiendo con la guerra arancelaria

El PIB de la eurozona

Japón se desvincula del grupo de 26 países que colaborarán para una futura fuerza en Ucrania

Japón se desvincula del grupo

El IMV llegó en agosto a 2,3 millones de personas que viven en 764.905 hogares

El IMV llegó en agosto

El impacto humano sobre los océanos se habrá duplicado para 2050

El impacto humano sobre los

Una exposición de la SGAE rinde homenaje al cine español de comedia de los últimos 90 años

Una exposición de la SGAE