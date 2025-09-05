Agencias

Sanidad espera llevar la ley antitabaco al próximo Consejo de Ministros sin incluir el empaquetado genérico

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Sanidad tiene la intención de llevar al próximo Consejo de Ministro del martes 9 de septiembre la ley antitabaco, aunque, por el momento, el texto no incluirá el empaquetado genérico por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición.

Según ha avanzado la Cadena Ser y ha confirmado Europa Press, el empaquetado genérico no estará incluido en la ley por la falta de acuerdo, sin embargo, el Ministerio de Sanidad no renuncia a que se pueda introducir más adelante, durante la tramitación parlamentaria.

De este modo, la ley antitabaco prohibirá vapear en los mismos espacios que fumar, equiparando así la regulación de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado a la del tabaco tradicional.

Así, Sanidad prohibirá el tabaco y cigarrillos electrónicos en espacios como terrazas, marquesinas de autobuses, salas de fiesta exteriores, vehículos de uso laboral, centros docentes, incluyendo sus espacios al aire libre, como los patios de los institutos o los campus universitarios, instalaciones deportivas y piscinas de uso colectivo.

En el mes de mayo, la ministra de Sanidad, Mónica García, confiaba en que toda la regulación antitabaco iniciase sus trámites parlamentarios durante este año. "Quiero ser muy clara: no existe el tabaco saludable (...) No hay evidencia de que el uso de dispositivos alternativos al tabaco convencional reduzca la adicción al tabaquismo, no hay evidencia científica. Y nosotros trabajamos con la evidencia de la mano, cigarrillos electrónicos, vapeadores, porque parece ser como que lo que se vapea no se fuma y no, lo que se inhala sigue siendo nocivo", aseguraba la ministra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre al 0,1% coincidiendo con la guerra arancelaria

El PIB de la eurozona

Japón se desvincula del grupo de 26 países que colaborarán para una futura fuerza en Ucrania

Japón se desvincula del grupo

El IMV llegó en agosto a 2,3 millones de personas que viven en 764.905 hogares

El IMV llegó en agosto

El impacto humano sobre los océanos se habrá duplicado para 2050

El impacto humano sobre los

Una exposición de la SGAE rinde homenaje al cine español de comedia de los últimos 90 años

Una exposición de la SGAE