Putin advierte de que cualquier despliegue de tropas occidentales en Ucrania sería "un objetivo legítimo"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este viernes de que cualquier despliegue de tropas occidentales en territorio de Ucrania sería un "objetivo legítimo", después de que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, anunciaran que al menos 26 de países de la conocida como Coalición de Voluntarios han comprometido ayudas concretas para una futura fuerza que garantice "por tierra, mar o aire" la seguridad de Ucrania una vez se acuerde un alto el fuego.

Así, ha afirmado que el posible despliegue de contingentes militares extranjeros en Ucrania y sus esfuerzos para sumarse a la OTAN es "una de las causas" del conflicto con Ucrania. "Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, partiremos de la base de que serían objetivos legítimos para su destrucción", ha subrayado.

El mandatario ruso ha manifestado además que, en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, este despliegue no sería necesario. "Si se adoptan decisiones que lleven a una paz a largo plazo, simplemente no veo qué sentido tiene la presencia (de tropas occidentales) en Ucrania", ha argumentado, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

En esta línea, ha hecho hincapié en que Moscú se opone a la integración de Kiev en la OTAN y ha afirmado que el expresidente Viktor Yanúkovich fue derribado en "un golpe de Estado" por su oposición a este paso. "Las fuerzas que estaban a favor de la entrada y que ahora siguen deseando la entrada en la OTAN fueron alzadas al poder. No nos conviene", ha dicho.

Por otra parte, Putin ha indicado que por ahora no ha abordado con el presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, las últimas consultas celebradas en Europa en torno al conflicto en Ucrania, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el propio mandatario ruso.

"Tenemos un diálogo abierto con Trump y hay un acuerdo sobre que, si es necesario, podemos llamarnos, contactar y negociar. Sabe que estoy abierto a estas conversaciones y también sé que él lo está", ha sostenido Putin, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Hasta ahora, no hemos tenido conversaciones en torno a los resultados de las consultas en Europa", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que "le habría resultado un poco difícil", dado que acaba de llegar a Vladivostok tras una visita oficial a China. "No tenemos problemas con las comunicaciones con Trump", ha apostillado.

Macron sostuvo el jueves tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios que el objetivo del acuerdo, a la espera no obstante de que "en los próximos días" Estados Unidos pueda aclarar cuánto y de qué manera se implicará en ese futuro marco, es "prevenir una nueva agresión" por parte de Rusia y garantizar la "seguridad duradera" de un país que "no ha elegido la guerra".

"Es Rusia la que eligió ir a la guerra en 2022, como había hecho en 2008 en Georgia, como hizo en 2014 en Crimea y en el Donbás", ha dicho el mandatario galo en una comparecencia junto a Zelenski en el Elíseo. El presidente ucraniano, presente en el Elíseo para participar en persona en la cumbre, celebró el anuncio, que describió como "la primera cosa concreta" dentro de las negociaciones en marcha para unas futuras garantías de seguridad.