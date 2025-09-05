Agencias

Oliu (Banco Sabadell) dice que la oferta de BBVA es "peor" que la que ya se rechazó en 2024

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que la oferta de BBVA "es incluso peor que la que ya valoró y rechazó el consejo de administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario" de la entidad.

Lo ha dicho en un comunicado, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell este viernes.

Oliu ha afirmado que la entidad bancaria catalana se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la oferta de BBVA sigue siendo de una acción del banco presidido por Carlos Torres más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos del Sabadell.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda "al odio y a la intimidación"

Netanyahu celebra que el equipo

AV. Almeida se doctora en L'Angliru por delante de Vingegaard

AV. Almeida se doctora en

La ATP y 'Haier' amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2028

La ATP y 'Haier' amplían

Las ventas de Porcelanosa avanzan un 10% en España en lo que va de 2025

Las ventas de Porcelanosa avanzan

La estrella Fomalhaut muestra un anillo deformado porun viejo mundo

La estrella Fomalhaut muestra un