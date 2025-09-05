Montoya desvela si ha hablado con Anita tras su vuelta a televisión

Montoya ha vuelto a la pantalla en el plató de 'Supervivientes All Stars' después de estar meses alejado del foco mediático tras su paso por Honduras y su sonada ruptura sentimental con Anita. El influencer se mostró feliz y orgulloso de la recuperación que ha tenido durante este tiempo.

"Estoy muy emocionado de revivir todo de nuevo y muy contento. Creo que tenía que estar aquí, donde me han dado todo", apuntaba el que fuera concursante del reality, asegurando que el verano le ha servido para aprender de que "todo no vale" y, sobre todo, de "superar todo lo que tenido que pasar".

Pero... ¿ha hablado con Anita de su vuelta a la televisión? Europa Press ha hablado con él y ha confesado que "no he hablado nada" y en cuanto a su regreso ha explicado que "al final es donde he estado, donde he crecido y hay que ser agradecido siempre, pero cuando se está bien todo fluye y así da gusto".

Feliz, Montoya ha comentado que tiene muchas más sorpresas preparadas para sus fans: "Sorpresas siempre. Al final, sé lo que siento y lo que quiero sentir es alegría y diversión, y pasarlo bien este año que ya va tocando".

Por último, ha dejado claro que se encuentra "muy contento" en estos momentos de su vida que ha sabido superar los baches emocionales que le llevaron a apartarse del foco mediático durante estos meses por su nivel de exposición.