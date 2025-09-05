Montero critica ausencia de Feijóo en apertura del Año Judicial: "Prefiere estar con Ayuso antes que acompañar al Rey"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado la ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de apertura del nuevo Año Judicial que se ha celebrado este viernes en Madrid con la presencia del Rey Felipe VI. "Ha preferido estar con (Isabel Díaz) Ayuso antes que acompañar al Rey", según ha apuntado.

Así se ha pronunciado Montero durante su intervención en Montilla (Córdoba) en la reunión de la Interparlamentaria del PSOE-A, partido del que es secretaria general.

Con su ausencia en la apertura del nuevo Año Judicial, según Montero, Feijóo evidencia un "deterioro de lo que significa el respeto a los diferentes poderes del estado". Ha añadido que dé la justificación que dé, "ha preferido estar con Ayuso antes que acompañar al Rey", en referencia al hecho de que el líder del PP haya participado este viernes en Arganda del Rey (Madrid) en el acto de inicio del curso político del PP madrileño, junto a la presidenta regional del partido y de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, ha enmarcado la decisión de Feijóo de no acudir al acto judicial en su "posición permanente de desautorización y de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha sido la tónica desde el primer día".

"Ni un día de tregua para el Gobierno de España", ha indicado la vicepresidenta primera, apuntando que todo esto se debe a que el PP "nunca aceptó el resultado" de las últimas elecciones generales.

Ha indicado que está claro que la hoja de ruta de "progreso y de transformación" que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en pro de la mayoría social del país "representa una amenaza para los intereses del Partido Popular" y así lo expresa en cada debate y aparición pública.

Para Montero, el PP de Feijóo está abonado "al ruido, a la bronca, a la descalificación y al desapego de la ciudadanía de la política" porque no quiere aceptar "las reglas democráticas", sino estar en la "convocatoria electoral hasta que salgan los resultados que ellos entienden que mejor les interesa y les permita gobernar".

"Da igual el tema, da igual que hablemos de incendios, del poder judicial o de la vivienda, ya que permanentemente lo que tenemos delante es un intento de desapego de la política y de desprestigio de las instituciones", según ha señalado María Jesús Montero en referencia al PP.