Miguel Torres desvela por qué todavía no ha cocinado para Paula Echevarría: "Es muy exigente"

Siempre en un discreto segundo plano al lado de Paula Echevarría, Miguel Torres ha dado un paso de gigante para darse a conocer convirtiéndose en concursante de 'Masterchef Celebrity'. Tras su paso por 'Mask Singer' y 'Bailando con las estrellas', el exfutbolista se ha destapado como una de las grandes sorpresas de la nueva edición al dejar claro que no comenzó su historia de amor con la actriz cuando todavía estaba casada con David Bustamante -"yo no me dedico a destrozar relaciones" ha asegurado en el primer programa del talent- y reconocer que su objetivo es superar el tercer puesto que el cantante cántabro obtuvo en su paso por el concurso en 2021: "Me gustaría quedar mejor que David, por supuesto. Ese es el reto mío del programa" ha confesado.

Este jueves, Miguel ha presentado 'Masterchef Celebrity' junto al resto de sus compañeros en el FestVal de Vitoria y, más cómodo que nunca ante las cámaras, ha revelado si ya ha puesto a prueba sus dotes para la cocina con Paula en casa, y qué consejos le ha dado la asturiana -madre de su hijo Miki (4)- en esta nueva aventura televisiva.

"Yo creo que si hay un programa televisivo en el que podría encajar más sería en este, en Masterchef. Porque me gusta la cocina, yo cocino habitualmente. Cuando me retiré del fútbol es cierto que me dio por plantearme hacer el Cordon Bleu. Me gusta la cocina, y tengo mi parte foodie, que me gusta viajar, comer en restaurantes" ha explicado, reconociendo que su pareja todavía no ha sacado provecho de lo que ha aprendido en el programa: "Prepararse para Masterchef el día a día es muy complejo, hemos estado preparándonos, grabando programas, aprendiendo recetas... Y todavía no he tenido la posibilidad de hacerle a Paula algún plato novedoso". "Paula es muy exigente y yo quiero tener el plato perfeccionado y darle lo mejor a Paula. Ahora tengo mucha más presión" ha asegurado con una sonrisa.

Y la actriz no es la única "exigente", ya que como ha revelado, su pequeño "me ha sorprendido que me venga a casa y me diga 'esto es saludable, esto no'. "A los niños hoy en día ya desde el colegio les educan mucho en la cultura de la alimentación, y en mi caso a mí me facilitan la educacion en este tema. Yo me preocupo mucho por lo que come mi hijo, es algo que creo que los que somos padres tenemos mucha responsabilidad porque mucho de lo que comemos es lo que nos va a pasar en el futuro y, bueno, pues lo intento esto, vivir como una experiencia gastronómica" explica.

Paula, como ha querido puntualizar entre risas, no es crítica sino "bastante agradecida conmigo", "ya que soy el que cocina en casa porque el puesto de cocinero estaba vacante". Y el consejo que le ha dado en su nuevo proyecto televisivo es "estar serio. Yo no sé hacer televisión y la televisión requiere también de estar muchas veces pendiente de la cámara, de tu momento, de cuando no, pero bueno, pues ha sido un aprendizaje".

Además, Miguel, que coincidió con Sergio Ramos en el Real Madrid, se ha pronunciado sobre la nueva faceta de cantante del andaluz con su tema 'Cibeles': "He decir que era de los que siempre ponía música, siempre cantaba, o sea, no me sorprende, no me sorprende". "Yo creo que el mundo de la canción está muy abierto y Sergio es una persona ganadora, que en su vida ha trabajado muy duro para conseguir sus objetivos, ha conseguido el éxito, es una leyenda dentro del mundo del fútbol, así que, evidentemente, dentro de su manera de trabajar y de ser, pues está al intentar ser lo mejor posible, ojalá le vaya lo mejor de la música" ha concluido.