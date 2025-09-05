Agencias

Lydia Lozano desvela por primera vez cómo recibió la oferta de volver a Telecinco

Por Newsroom Infobae

Muy emocionada, Lydia Lozano ha regresado este viernes, 5 de septiembre, a Telecinco y ha sido entrevista en '¡De viernes!', programa donde le esperaba 'con los brazos abiertos' un Santi Acosta que, con sentido del humor, le preguntaba si sigue pensando que es el peor presentador de la cadena.

Sin poder evitar las lágrimas y al ritmo del chuminero, la colaboradora de televisión entraba a plató y saludaba amablemente a los que serán sus compañeros a partir de ahora: Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero y José Antonio León.

"Vuelvo a mi casa", decía Lydia emocionada y aseguraba que "no tengo palabras" ante esta vuelta tan esperada por ella. Además, "muy nerviosa", comentaba que "no he dormido, no he comido y la gente dice 'no lo puedo entender', yo me fui por una puerta y he entrado por la misma".

"Cuando me llamaron no me lo creía, era como un sueño", hablaba la invitada sobre cómo recibió la oferta de '¡De viernes!' y de volver a la cadena, pero aclaraba que "cuando yo salgo de la puerta de Televisión española digo que no vuelvo, que tenía que cambiar de aires".

Además, respondía a todas las críticas que ha recibido estos días y desvelaba que "se me ha llamado traidora y a mí se me llamó hace muchos meses para venir a este programa, esto nadie lo sabe y rechacé la primera vez por lealtad y fidelidad".

