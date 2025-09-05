Agencias

Lenovo rediseña la estación de trabajo móvil ThinkPad P16 Gen 3 con lo último de Intel

Lenovo ha presentado sus novedades para el segmento comercial, que incluyen la estación de trabajo móvil ThinkPad P16 Gen 3 rediseñada con lo último de Intel, un nuevo monitor y soluciones de 'docking'.

El evento Lenovo Innovation World 2025, celebrado en el marco de IFA 2025, ha acogido la presentación de una serie de productos y servicios, todos ellos diseñados para habilitar y acelerar soluciones de inteligencia artificial para empresas y elevar la productividad.

Entre las novedades se encuentra la rediseñada estación de trabajo móvil ThinkPad P16 Gen 3, que incorpora los últimos procesadores Intel Core Ultra 200HX series de hasta 24 núcleos y NPU integrada, que ofrece procesamiento de IA. También cuenta con gráficas Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell y 24GB de VRAM en un diseño de GPU dedicada,

La estación de trabajo Lenovo ThinkPad P1 Gen 8, por su parte, incluye los últimos procesadores Intel Core Ultra (Series 2), una NPU integrada para el procesamiento mejorado de IA y gráficos hasta Nvidia RTX PRO 2000 Blackwell.

También se ha presentado el monitor curvo ultraancho ThinkVision P40WD-40, y las nuevas soluciones de 'docking' ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500.

Otros nuevos productos destacados incluyen el portátil ThinkPad P16v Gen 3 y las 'workstations' portátiles ThinkPad P16s i Gen 4 y ThinkPad P14s i Gen 6, además del nuevo y llamativo aspecto del ThinkPad X9 Aura Edition, que estará disponible en breve en un tono Blanco Glacial.

