Lenovo Legion Go 2 llega con más potencia y controlares que se desacoplan para habilitar más modos de juegos

La nueva videoconsola portátil Legion Go llegará pronto al mercado con una propuesta que sigue la estela de Nintendo Switch, con un formato híbrido que permite desacoplar los controladores para jugar con ellos de manera separada.

La segunda generación de Legion Go mantiene el tamaño de la pantalla, con una diagonal de 8,8 pulgadas, y emplea un panel OLED con resolución WUXGA. Reproduce tonos negros profundos con la calificación HDR TrueBlack 1000 y ofrece una experiencia fluida con la tasa de refresco variable de 30Hz-144Hz.

En su interior se encuentra el procesador AMD Ryzen Z2 Extreme y una memoria RAM de hasta 32GB 8000MHz, que permiten que este equipo soporte juegos AAA, que hacen un consumo intenso de los recursos.

Incorpora también hasta 2TB de almacenamiento PCIe Gen 4 y una ranura microSD con soporte para hasta 2TB adicionales, y una batería de 74Whr, con un 50 por ciento más de capacidad que la anterior generación.

La diferencia más llamativa de este nuevo 'hardware' son los controlares, que reciben el nombre de TrueStrike. Estos presentan un diseño más ergonómico, con un tacto más suave y una nueva disposición de los botones, con un modo para juegos de disparos en primera persona (FPS).

Los controladores pueden desacoplarse para habilitar tres modos de juego, a ejemplo de la Nintendo Switch: el modo consola, el modo tablet y el modo de mano. Cuentan también con tres botones programables, 'joysticks' con efecto hall para un mayor control y panel D-pad pivotante.

La nueva Legion Go incluyen un pie para jugar con los controladores separados, un puerto USB4 tanto en la parte superior como inferior del dispositivo, y un lector de huellas incorporado en el botón de encendido para agilizar el acceso.

Lenovo presentó por primera la segunda generación de Legion Go durante CES 2025 como un diseño de prototipo, y ahora en IFA 2025 ha informado de que pronto estará disponible en todo el mundo.