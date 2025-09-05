Lenovo amplía su catálogo gaming con las gafas Legion Glasses Gen 2, el portátil Legion Pro y nuevos monitores

Lenovo ha ampliado su gama de productos para videojuegos con la nueva generación de sus gafas Legion Glasses, el portátil Legion Pro 7 con los últimos procesadores AMD Ryzen y la torre LOQ Tower 26ADR10 de 26 litros.

Las gafas Lenovo Legion Glasses Gen 2 llegan con una pantalla más fina, ligera y brillante que la generación anterior. Está pensada para jugar a videojuegos, y con una próxima actualización, admitirá el nuevo 'Modo 3D.

Este modo proporcionará soporte tridimensional para juegos en 2D, con una lista inicial de 20 títulos que crecerá de manera progresiva. Estará disponible con Legion Space para todos los portátiles Lenovo Legion 10ª generación con Windows 11 y dispositivos Legion Go.

Estas gafas se han presentado en el marco de IFA 2025, la mayor feria de tecnología de consumo que se celebra cada año en Berlín (Alemania), donde Lenovo también ha presentado el portátil Legion Pro 7, que estará disponible a partir de octubre, con un precio anticipado de 2.899 euros.

Este equipo funciona con los procesadores AMD Ryzen 9 9000 HX series, Windows 11 y GPU Nvidia GeForce RTX 5080, y emplea la solución de refrigeración Legion Coldfront para mantener el rendimiento, combinando vapor con tecnología térmica Hyperchamber integrada,

Legion Pro 7 ofrece un TDP máximo de 275W para ejecutar los juegos más exigentes con la configuración más alta, y ofrece hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 5 22802 para un acceso más rápido a los archivos de juegos.

El Legion Pro 7 incorpora una pantalla OLED PureSight de 16 pulgadas con resolución WQXGA y tasa de refresco de 240Hz, que ofrece un tiempo de respuesta de 0,08ms y hasta 32GB de RAM DDR5 5600MHz para los juegos más intensos.

También se ha presentado la torre LOQ Tower 26ADR10 de 26L, que está impulsada por los procesadores AMD Ryzen 8000 series y las GPU Nvidia 50-Series, que proporcionan capacidades de inteligencia artificial.

Equipada con Windows 11, la torre cuenta con iluminación personalizable ARGB, que se ve a través del panel lateral transparente. Dispone de hasta 64GB de memoria RAM DDR5 5200MHz y hasta 4TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 con dos ranuras de expansión HDD.

La torre Lenovo LOQ Tower 26ADR10 estará disponible a partir de octubre, con un precio anticipado desde 999 euros.

Estos equipos se complementan con los monitores Lenovo Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 y 27Q-10, que ofrece espacios de color sRGB 99% y DCI-P3 y precisión de color Delta E<2, así como soporte para Dolby Vision, HDR TrueBlack 400, AMD FreeSync Premium Pro y VESA Adaptive Sync, para un color preciso y velocidades elevadas.

Los monitores Legion Pro 32UD-10 y Legion Pro 27Q-10 estarán disponibles a partir de noviembre, con un precio anticipado de 899 euros y 599 euros, respectivamente. Antes, en octubre, llegará el monitor Legion Pro 27UD-10, con un precio anticipado desde 859 euros.