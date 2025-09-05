Agencias

La producción de servicios bajó en junio un 0,1% tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea

Por Newsroom Infobae

Guardar

La producción de servicios de la eurozona bajó en junio un 0,1% respecto al mes anterior, cuando subió un 0,3%, mientras que, en comparación con el mismo mes de 2024, el alza fue del 2,9%, según ha informado este viernes la agencia estadística comunitaria Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el dato se redujo en otro 0,1% desde mayo, mes en el que aumentó en siete décimas. En cifras interanuales, la producción fue un 3,3% superior.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de información, los mayores descensos mensuales se registraron en Luxemburgo (-11,8%), Dinamarca (-2,8%) y Letonia (-1,2%), mientras que las principales mejoras se observaron en Grecia (2,8%), Estonia (2,3%) y Polonia (1,3%).

En términos anuales, las lecturas en negativo más abultadas se anotaron en Luxemburgo (-41,7%), Malta (-3,2%) y Austria (-1,1%). Después, las subidas más intensas se dieron en Grecia (24%), Dinamarca (15,2%) y Estonia (9,9%).

En el caso de España, la provisión de servicios se elevó un 0,2% en junio desde el avance previo del 0,6%, al tiempo que, frente al mismo mes de 2024, la producción mejoró en un 3,1%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ibex 35 sube un 0,25% al mediodía y mira a los 15.000 puntos con el foco en el empleo de EEUU

El Ibex 35 sube un

UNICEF alerta de que "lo inconcebible en la ciudad de Gaza ya ha comenzado" ante la ofensiva de Israel

UNICEF alerta de que "lo

BBVA eleva a 900 millones las sinergias por hacerse con Sabadell, de los que 235 los lograría al tercer año

BBVA eleva a 900 millones

España registró en 2024 un aumento del 165% en la llegada de niñas migrantes no acompañadas, con 631, según Fiscalía

España registró en 2024 un

Sergio Scariolo, el adiós del seleccionador más laureado del baloncesto español

Sergio Scariolo, el adiós del