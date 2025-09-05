La Policía de Indonesia degrada al agente que atropelló a un conductor de moto durante las protestas

La Comisión Nacional de Policía de Indonesia ha informado este viernes de que el agente acusado de atropellar a un conductor de motocicleta durante las fuertes protestas registradas el pasado 28 de agosto en el país ha sido degradado, una sanción que se mantendrá durante un periodo de siete años.

El policía, que se encontraba al volante de un vehículo armado durante las manifestaciones y atropelló a Affan Kurniawan, un conductor de motocicleta que se encontraba realizando un reparto, ha sido hallado culpable de "violar los estándares y la ética policial".

No obstante, ha quedado exento de un cese definitivo dado que la comisión ha considerado que el conductor actuó "siguiendo órdenes de sus superiores" y el vehículo contaba con varios puntos muertos en su lado izquierdo y un espejo roto, según informaciones del portal de noticias Jakarta Globe.

Ida Oetari Poernamasasi, miembro de la comisión, ha indicado, además, que la situación era "caótica" dados los enfrentamientos entre los agentes de la Policía y los manifestantes. "La sanción de siete años es un recordatorio del periodo que lleva en el servicio", ha apuntado Heri Setiawan, otro de los miembros, que ha descrito lo sucedido como "despreciable".

Las protestas, con las que la población ha logrado revertir el aumento de sueldo de los diputados indonesios, han dejado varios muertos a causa de los disturbios. La situación ha llevado a Naciones Unidas a exigir "investigaciones exhaustivas y transparentes" sobre posibles violaciones de Derechos Humanos.