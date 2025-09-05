La ONU condena "firmemente" la muerte de dos trabajadores humanitarios en un ataque de Rusia contra Ucrania

Naciones Unidas ha condenado "firmemente" este viernes la muerte de dos trabajadores humanitarios de la ONG Consejo Danés para los Refugiados en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia de Chernígov, situada en el norte de Ucrania, un suceso "trágico" que se saldó además con otros ocho heridos cuando llevaban a cabo labores de desminado.

El coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, ha destacado que estas personas "dedicaron su vida a ayudar a la gente de Ucrania que sufre las devastadoras consecuencias de la guerra, a menudo exponiéndose a grandes riesgos a nivel personal". "Bajo el Derecho Internacional Humanitario, los civiles y los que les apoyan deben ser protegidos. Nunca deben ser un objetivo", ha subrayado.

Así, ha señalado en un comunicado que ya antes del ataque se había registrado la muerte de cuatro trabajadores humanitarios en ataques contra Ucrania en lo que va de año, sucesos que se han saldado con otros 34 trabajadores humanitarios heridos. "Mis sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos. Deseo una recuperación rápida y total a los que resultaron heridos", ha zanjado.

La propia ONG ha confirmado que uno de sus equipos se ha visto afectado por un ataque en Chernígov y ha pedido a las partes respetar el Derecho Internacional, así como "garantizar la seguridad y la protección" del personal humanitario "en todo momento", sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente, también condenado por la Unión Europea (UE).