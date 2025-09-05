Kim promete apoyar los intereses de China al margen del contexto internacional

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha asegurado que apoyará los intereses de Pekín sin excepción, tras concluir su primera visita al gigante asiático en seis años y en la que ha escenificado junto a su homólogo chino, Xi Jinping, las buenas relaciones entre los dos vecinos.

"Los sentimientos de amistad entre la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y China no pueden cambiar independientemente de cómo evolucione la situación internacional, y (...) es la voluntad inquebrantable del Partido del Trabajo de Corea y del Gobierno de la RPDC desarrollar de manera constante las relaciones entre la RPDC y China", ha señalado en un encuentro recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

En esta línea, el dirigente de Corea del Norte ha reiterado durante su reunión que Pyongyang "seguirá apoyando y alentando, como siempre, la postura y los esfuerzos del Partido Comunista de China y del Gobierno de la República Popular China para defender la soberanía, la integridad territorial y los intereses de desarrollo del Estado".

Además, Kim ha elogiado a Xi por su papel "crucial" en la defensa de la paz mundial y su "importante posición e influencia internacionales".

Por su parte, Xi ha destacado la importancia de reforzar la cooperación "estratégica" con Corea del Norte así como "proteger los intereses comunes", y ha mostrado su disposición a trabajar de forma conjunta para "mantener la paz y la estabilidad" ante el aumento de la tensión en la península de Corea.

En el que ha supuesto el primer encuentro entre ambos en casi siete años, Xi ha hecho hincapié en que China y Corea del Norte son "grandes vecinos, buenos amigos y buenos camaradas, que comparten un destino común y se ofrecen ayuda mutua". "La amistad entre ambos es larga. Somos dos países socialistas liderados por un partido comunista que comparte ideas, creencias y objetivos comunes", ha aseverado, según informaciones recogidas por la agencia estatal Xinhua.

En este sentido, ha manifestado que, precisamente, la presencia de Kim en las celebraciones para conmemorar el 80 aniversario de la victoria china sobre Japón y "frente al fascismo" supone una muestra de su intención de "salvaguardar los resultados de la Segunda Guerra Mundial y abrazar unas relaciones amistosas".

Así, ha dado la enhorabuena al Partido de los Trabajadores de Corea y ha destacado la importancia del proceso de "modernización" para lograr los "objetivos del socialismo". "Nuestra postura no va a cambiar independientemente de cómo evolucione la situación a nivel internacional. China es, y siempre será, un apoyo para Corea del Norte a la hora de encontrar su camino", ha aclarado.

"Ante unos desafíos globales sin precedentes, he propuesto construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad que gire en torno a los conceptos del desarrollo, la seguridad global y la gobernanza común", ha manifestado.