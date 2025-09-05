Jorge Javier Vázquez se pronuncia, con sentido del humor, sobre el revuelo que ha desatado su llamativo cambio físico

Tras unas merecidas vacaciones que han durado dos meses en los que ha aprovechado para desconectar, descansar y recargar las pilas para una temporada que se presenta de nuevo especialmente intensa a nivel laboral, Jorge Javier Vázquez ha reaparecido este jueves en la gala de estreno de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Y lo ha hecho, confirmando la información adelantada en exclusiva por la revista 'Semana', con un llamativo cambio físico, luciendo un rostro sin arrugas y con la mandíbula más marcada tras someterse a un lifting facial integral durante el verano. Con el pelo más corto de lo habitual y teñido de rubio platino, el presentador ha optado por presentar el programa con gafas de sol, ya que según la publicación las señales de su befaroplastia todavía serían evidentes y preferiría esperar unos días para mostrar el resultado definitivo de su intervención estética.

Una reaparición que ha causado un gran revuelo y desatado un gran revuelo en redes sociales, convirtiéndolo en el gran protagonista del estreno de 'Supervivientes All Stars' en lugar de sus concursantes -entre los que se encuentran Gloria Camila, Jessica Bueno, Alejandro Albalá, Adara Molinero, Sonia Monroy, Kike Calleja, Rubén Torres, Fani Carbajo, o Iván González-, y tras la que Jorge Javier se ha pronunciado con mucho sentido del humor este viernes en sus redes sociales.

"Lo he vuelto a conseguir. He vuelto a dar la nota en mi reaparición después de tantísimos años" se ha felicitado en un vídeo compartido en sus stories de Instagram en el que aparece con gafas de sol, mascarilla quirúrgica, un sombrero color frambuesa y un chal azul por encima de su bata de seda con estampado pasley.

"Ay, a ver que me invento ahora para 'El diario de Jorge' que vuelvo el lunes" ha añadido entre risas, haciendo referencia a su regreso al frente del magazine de las tardes de Telecinco que ha presentado Cristina Lasvignes durante sus vacaciones. "Anda que lo que hago por vosotros no tiene precio" ha zanjado en tono de broma, apuntando que su llamativo cambio físico ha sido pensando en su audiencia.