Jessica Bueno, su tajante respuesta cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por Kiko Rivera

Kiko Rivera se ha convertido, tras su inesperada separación de Irene Rosales tras más de una década juntos, en el absoluto protagonista de la crónica rosa en la última semana. De ahí que Jorge Javier Vázquez no haya dejado pasar la oportunidad de preguntar a Jessica Bueno en el estreno de 'Supervivientes All Stars 2025' por su expareja, a la que conoció precisamente en su paso por 'Supervivientes' en 2011. Una historia de amor marcada por los altibajos que duró menos de dos años, y fruto de la que nació su único hijo en común, Fran (12)

"Estuviste en una edición con Kiko Rivera, acabo de caer, luego fuisteis pareja. Jessica, ahora da la casualidad de que él está soltero. Yo no sé cuál es tu estado civil", le ha soltado directamente el presentador tras ver su vídeo de presentación, en el que la modelo ha expresado que en su primera vez en los Cayos Cochinos tenía solo 21 años y vimos a la "Jessica niña", asegurando que ahora vamos a conocer a una mujer "que está más fuerte que nunca".

"Yo vengo a cerrar un ciclo porque empecé en 'Supervivientes' y nada, espero hacerlo muy bien en esta edición y que se me empiece a recordar de otra forma y no como el primer 'Supervivientes'" ha afirmado tajante, dejando claro que poco tiene ya que ver con Kiko: "Yo estoy soltera, pero yo tengo un hijo maravilloso con Kiko y ya está. Poco más te voy a decir" ha sentenciado.

En 2011 también coincidió en el reality con Sonia Monroy, que no ha dudado en asegurar que en su edición la modelo fue "una palmera": "Como las palmeras, que solo se mueven con el viento. Pero una palmera bonita, con buenos cocos" ha añadido la actriz.

Un zasca al que Jessica ha respondido rotunda y visiblemente molesta: "Bueno, yo solo espero ser mucho más que bonita y demostrar mucho más. Las cosas se demuestran con hechos".