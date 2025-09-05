Agencias

Irene Rosales se reencuentra con sus hijas en el domicilio familiar

Por Newsroom Infobae

Después de que Kiko Rivera se sincerase con sus seguidores a través de un directo en su perfil de Instagram en el que ha confesado sentirse solo y que se le cae la casa encima, Irene Rosales ha llegado al domicilio familiar conduciendo su propio coche y se ha reencontrado con sus hijas.

La que fuera colaboradora de televisión ha evitado hacer declaraciones y con el rostro serio se ha reencontrado con sus hijas, Ana y Carlota, que han acudido junto a la madre para disfrutar de su tiempo libre.

Son muchos los movimientos que está habiendo estos días en el domicilio familiar de la expareja, pero sin embargo pocos los detalles que han trascendido del acuerdo al que habrían llegado tras conocerse la noticia de su separación.

Irene se dejaba ver hace unos días a lágrima viva saliendo de la casa tras publicarse la portada de la revista Lecturas en la que daban las claves de su ruptura y dejaba claro que ella no había hecho ninguna exclusiva... una actitud que se debía a una posible discusión con su exmarido.

EuropaPress

