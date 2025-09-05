Irak confirma la completa "eliminación de terroristas" en un antiguo refugio de Estado Islámico

Las autoridades de Irak han confirmado este viernes la completa "eliminación de terroristas" en un antiguo refugio de Estado Islámico ubicado en la gobernación de Ambar, en el oeste del país, mediante el establecimiento de múltiples líneas de defensa.

El portavoz del Ministerio de Defensa, el general Tahsin al Jafayi, ha revelado en declaraciones al portal de noticias Shafaq News que las fuerzas han asegurado el valle Uadi Hauran, de 370 kilómetros, que se extiende desde el norte del lago Tharthar hasta la frontera con Arabia Saudí.

Previamente, la cartera ministerial había emitido un comunicado en el que mostraba las "operaciones preventivas para despejar" el valle, con el objetivo de "registrar y despejar la zona", considerada "un refugio para grupos terroristas, y evitar que se utilice como tal en el futuro".

La operación ha tenido lugar mientras se produce en Irak la primera fase de la retirada de la coalición internacional contra Estado Islámico, en medio de las advertencias estadounidenses sobre la expansión de las actividades del grupo yihadista en la región.