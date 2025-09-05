Hockenheim espera que la entrada de nuevos inversores le ayude a traer de vuelta la Fórmula 1

El director general del circuito de Hockenheim (Alemania), Jorn Teske, ha vuelto a expresar la intención del mítico trazado de volver a organizar carreras de Fórmula 1 en su trazado en las próximas temporadas, tras la entrada de nuevos inversores.

"Ya en el pasado hemos señalado que tenemos un enorme interés en la Fórmula 1. Con la entrada de inversores privados y las nuevas estructuras, sin duda tendremos otras posibilidades que en años anteriores", declaró Teske a la agencia 'dpa' sobre los deseos de un circuito en el que se disputó por última vez un Gran Premio en 2019.

Lo que ha llamado la atención de los responsables del circuito de Hockenheim ha sido el hecho de que Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1, haya incluido recientemente el circuito germano entre los interesados en volver, junto con Estambul (Turquía), y Portimao (Portugal).

Sin embargo, Teske volvió a subrayar que "la máxima prioridad", también en la nueva estructura societaria, seguirá siendo que la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 sea "económicamente viable". "Creemos que Alemania se merece un Gran Premio, sobre todo por su impresionante historia en el mundo del automovilismo", comentó.

Alemania se ha vuelto a quedar fuera del calendario de carreras para 2026, en el que han entrado una nueva carrera como la de Madrid. Además, Ruanda ha mostrado un gran interés por la Fórmula 1 y Bangkok (Tailandia) también está en el punto de mira.

En mayo de este año se certificó la entrada de nuevos inversores en el circuito de Hockenheim. Según los medios de comunicación, estos adquirieron el 74,99 por ciento de las participaciones de Hockenheimring GmbH y quieren invertir 250 millones de euros en el tradicional circuito en los próximos años.