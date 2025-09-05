Hamilton lidera el doblete de Ferrari por delante de Carlos Sainz en los libres en Monza

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton lideró este viernes el doblete de Ferrari en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, segundo y del español Carlos Sainz (Williams), tercero, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin)

El veterano piloto de Ferrari esperó a la recta final para hacer el mejor tiempo de la primera sesión de libres en Monza, con un 1:20.117, solo una décima mejor que Leclerc (1:20.286), ganador frente a los 'tifosi' en 2024. Por detrás, un Carlos Sainz que demostró que este trazado es talismán, completando el 'top 3' a medio segundo (1:20.650) del mejor Ferrari, y solo unas milésimas mejor que el neerlandés Max Verstappen, cuarto.

La escudería del 'Cavallino Rampante' fue la más sólida en la primera hora de pruebas, con los McLaren desaparecidos -el británico Lando Norris fue sexto- y los Williams muy fuertes y afianzados en la zona alta, incluso con gomas duras -Alex Albon fue séptimo-. Por su parte, Alonso tuvo problemas con los neumáticos blandos y, además, tuvo una salida al final que hizo que se retirara antes al box para comprobar el estado de su fondo plano. Aunque hizo el noveno mejor tiempo (1:21.114)

Primera sesión de libres en el 'Templo de la Velocidad' muy tranquila, solo con el susto del novato Paul Aron (Alpine) en forma de trompo tras tocar la hierba antes de la curva 4. En la primera media hora, solo se vieron las gomas duras y medias, con Verstappen al frente al bajar al 1:20, mientras los Williams de Carlos Sainz, que marcó el segundo mejor tiempo de los primeros 30 minutos, y Alex Albon sorprendieron delante con los neumáticos de la línea blanca.

A partir de ahí, tras el paso por boxes y con unos McLaren muy escondidos sin Oscar Piastri -se subió al MCL39 el 'rookie' Alex Dunne-, aparecieron los primeros blandos, aunque a los pilotos les costó hacer vueltas limpias.

Solo los Red Bull acabaron sus vueltas, aunque no demasiado satisfechos, pese a que el vigente campeón seguía primero, pero solo una décima mejor que el crono del madrileño de Williams realizado con duros. Pero la sesión sufrió un parón cuando restaban menos de 25 minutos por una bandera roja tras caer grava en el asfalto en la Variante Ascari por una salida de pista de Isack Hadjar (Racing Bulls).

Después de un parón en el 'pit lane' que no duró ni 10 minutos, el monegasco Charles Leclerc consiguió sacar una sonrisa a Ferrari haciendo el mejor tiempo (1:20.286) metiéndole cuatro décimas a Verstappen. Y ya en la recta final, Sainz, en su segundo intento con el blando, confirmó lo que se intuía con los neumáticos duros: Williams puede ir muy bien en Monza. El madrileño superó al neerlandés a tres décimas del mejor crono.

Aunque la sesión tuvo que esperar hasta los últimos cinco minutos para conocer al piloto más rápido, y fue Lewis Hamilton. El ocho veces campeón del mundo marcó la mejor vuelta con un gran segundo sector, donde se logran las vueltas rápidas, colocando en estos primeros libres a los dos pilotos de Ferrari en lo más alto para afrontar con optimismo el Gran Premio de 'casa'. La sesión terminó con un George Russell parado en la pista por falta de potencia.