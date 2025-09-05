Agencias

Feníe Energía mejora su 'rating' a 'BBB-' y alcanza el "grado de inversión"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Feníe Energía, comercializadora independiente, ha comunicado que ha mejorado su calificación crediticia tras la revisión realizada por la agencia europea independiente de 'rating' ESG, EthiFinance, pasando de 'BB+' a 'BBB-', asimismo, la compañía alcanza el "grado de inversión", un grupo de calificaciones que implica bajo riesgo de impago y que abarca desde 'AAA' hasta 'BBB-'.

Según la compañía, la subida del 'rating' se explica por la mejora del perfil financiero de la empresa tras el cierre del ejercicio 2024, ya que en este periodo Feníe Energía logró un CFO de 19,9 millones de euros, redujo su deuda financiera neta (0,9 millones de euros frente a los 13,9 millones de 2023) y obtuvo ratios que reflejan una posición de "bajo apalancamiento" y "elevada capitalización".

De acuerdo con la empresa, estos datos muestran una posición financiera "robusta", especialmente en el sector de la comercialización de energía, asimismo, EthiFinance también ha hecho una valoración favorable de la gestión estratégica y la política financiera de la compañía como elementos que han contribuido a la mejora del 'rating'.

En concreto, EthiFinance ha valorado la política ESG con una puntuación ESG de entre 1 y 1,5, lo que, según la energética, ha contribuido a mejorar su calificación financiera.

"En un entorno exigente como el actual, haber logrado reducir nuestra deuda neta a niveles negativos y mantener una elevada generación de caja operativa es un claro indicador de la solidez de nuestro modelo de negocio y de la confianza que genera nuestra propuesta a largo plazo", ha indicado la directora general de Feníe Energía, Paula Román.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre al 0,1% coincidiendo con la guerra arancelaria

El PIB de la eurozona

Japón se desvincula del grupo de 26 países que colaborarán para una futura fuerza en Ucrania

Japón se desvincula del grupo

El IMV llegó en agosto a 2,3 millones de personas que viven en 764.905 hogares

El IMV llegó en agosto

El impacto humano sobre los océanos se habrá duplicado para 2050

El impacto humano sobre los

Una exposición de la SGAE rinde homenaje al cine español de comedia de los últimos 90 años

Una exposición de la SGAE