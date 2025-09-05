El periodista suizo Marco Meier narra la infancia y juventud de Inge Feltrinelli en 'Ingemaus'

El periodista suizo Marco Meier ha publicado 'Ingemaus' (Anagrama), la biografía que narra la infancia y juventud de Inge Feltrinelli antes de convertirse en la gran dama de la edición europea. La obra, traducida por Miquel Izquierdo, estará disponible en librerías a partir del 10 de septiembre.

Inge Schönthal creció en la Alemania nazi, donde el régimen la marcó como extranjera. Aprendió fotografía en Hamburgo y trabajó en la revista feminista Constanze, que le abrió la puerta a la modernidad.

Más tarde, cruzó el Atlántico y dejó su impronta como fotoperiodista en Estados Unidos; viajó por Cuba, Brasil y Ghana; retrató a Ernest Hemingway y a Pablo Picasso.

Con 28 años, conoció al editor Giangiacomo Feltrinelli y ese fue el inicio de un proyecto que se convertiría en un refugio intelectual y en una familia.

Para reconstruir esta historia cautivadora, Meier tuvo acceso a diarios, cuadernos y cartas de amor de la protagonista. El libro, que forma parte de la colección 'Biblioteca de la memoria', completa la biografía de Giangiacomo Feltrinelli, Senior Service, y ofrece una visión amplia y enriquecedora sobre el legado de la editorial de izquierda revolucionaria que fundaron.

En este libro el relato se detiene cuando Inge aún no ha alcanzado el lugar que la historia le reserva, cuando todavía no es la gran dama de la edición europea, pero ya lleva consigo la audacia y la visión que la convertirán en ella.

Marco Meier reconstruye su vida con precisión y ritmo en una biografía que es a la vez un Bildungsroman y un tributo a quienes hicieron de la edición un acto de desafío.