El mercado laboral estadounidense crea 22.000 empleos en agosto y la tasa de paro sube una décima, al 4,3%

La economía estadounidense generó 22.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de agosto, una cifra inferior a los 79.000 creados en julio, mientras que la tasa de paro subió una décima y se situó en el 4,3%, según ha publicado este viernes el Departamento de Trabajo.

Trabajo ha revisado al alza la lectura de julio en 6.000 empleos, desde 73.000 a 79.000, y la de junio a la baja en 27.000, desde 14.000 hasta -13.000. Con estas modificaciones, han desaparecido 21.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

Así, el mercado laboral de la primera potencia mundial ha roto con la secuencia de 53 meses consecutivos creando empleo tras la actualización retroactiva de los datos de junio.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en agosto en el 4,3%, una décima más que el mes previo y que en agosto de 2024. Esta cifra se ha despegado de la banda del 4% al 4,2% en la que llevaba oscilando desde mayo de 2024.

El número de desempleados alcanzó en el octavo mes del año los 7,384 millones frente a los 7,236 millones anteriores, incluyendo 1,930 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 26,1% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos repuntó en 65.000 personas, hasta los 4,749 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,3%, una décima más.