El London City ficha a la francesa Grace Geyoro por una cifra récord mundial en el fútbol femenino

Por Newsroom Infobae

El London City Lionesses ha anunciado este viernes el fichaje de la centrocampista francesa Grace Geyoro, procedente del París Saint-Germain y que, según las informaciones, llega a cambio de 1,43 millones de euros, una cifra récord mundial en el fútbol femenino, superando los 1,1 millones que pagaron los Orlando Pride a Tigres UANL por la extremo mexicana Lizbeth Ovalle.

El equipo recién ascendido a la Superliga inglesa se refuerza de este modo con la 103 veces internacional y autora de 22 goles con Francia, en lo que es su fichaje número 16 de cara a su primera temporada en la máxima competición inglesa. Entre las demás incorporaciones figuran la experimentada delantera inglesa Nikita Parris, la excapitana del Manchester United Katie Zelem, la exblaugrana Jana Fernández y la neerlandesa Danielle van de Donk.

