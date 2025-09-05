El funeral de Estado por las víctimas de la dana será el 29 de octubre en Valencia, un año después de la tragedia

El funeral de Estado en memoria de las víctimas mortales de la dana se celebrará el próximo 29 de octubre, el día en que se cumplirá un año de la catástrofe que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y que dejó 228 personas fallecidas, en la Ciutat de les Arts i les Ciències de la ciudad de Valencia, según ha avanzado el diario 'Levante-EMV' y ha podido confirmar a Europa Press.

El 29 de octubre era una de las fechas sobre las que trabaja el Gobierno con el Consell de cara a la organización del evento, al coincidir con el primer aniversario de la riada, han transmitido fuentes del Ejecutivo central.

Además, esta fecha era "uno de los deseos" que habían planteado las asociaciones de víctimas, según las mismas fuentes, que han resaltado el "compromiso" del Gobierno para atender las demandas planteadas por los colectivos de víctimas.

Al encuentro está prevista la asistencia de los Reyes, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades.

El pasado mes de mayo, en una reunión en València con el presidente del Gobierno, el Ejecutivo central y las asociaciones de víctimas de la dana acordaron que el funeral de Estado por los fallecidos en la riada se celebrara en Valencia en una fecha en torno al primer aniversario de la catástrofe.

Respecto a la organización del funeral de Estado, entonces se concretó que la abordarían "directamente" las asociaciones de víctimas con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de manera que sean "partícipes" de este funeral. El funeral de Estado será "totalmente laico, como no puede ser de otra manera", según expusieron las asociaciones.